شكرا لقرائتكم خبر عن في وجود مصطفى محمد.. جالاتا سراى يثأر من ألانيا سبور ويفوز بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ثأر فريق جالاتا سراى من فريق ألانيا سبور، وفاز عليه بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

وكان فريق ألانيا سبور قد اطاح بجالاتا سراى من بطولة كأس تركيا بعد الفوز عليه بنتيجة 2-3 الأسبوع الماضى.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق جالاتا سراي، إيمرى كيلينيتش الذى تلقى تمريرة طولية من ييدلين، ثم انفرد وسجل التقدم لفريقه، وهدف المباراة الوحيد.

وبهذه النتيجة رفع جالاتا سراى رصيده للنقطة 54 فى صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند النقطة 42 فى المركز الخامس