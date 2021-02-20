شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح الأخطاء الدفاعية للمقاولون قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، تعليمات خاصة لدفاع الفريق قبل مواجهة الجونة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين غداً الأحد على استاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وحذر النحاس خط الظهر من استقبال الأهداف المبكرة خلال المباراة كما حدث في مباراة أسوان الماضية والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف، وذلك حتى لا يكون الفريق تحت ضغط من البداية.

وأشار النحاس، إلى ضرورة تجنب الأخطاء الفردية التى كلفت الفريق استقبال عدة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، لتكون السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، وطالب المدير الفني للمقاولون لاعبيه، بضرورة التحلي بالروح والحماس حتى الدقيقة الأخيرة خاصة في ظل أهمية النقاط الثلاث للقاء