شكرا لقرائتكم خبر عن الآشعة تحسم موقف ٣ نجوم في سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري أحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد، ثلاثي فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوبترا، آشعة مساء اليوم، لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها الثلاثي، والبرنامج العلاجي والتأهيلي لهما في الفترة القادمة.

وأكد الدكتور فريد أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما أصيب محمد توني في لقاء الاتحاد السكندري السابق في مسابقة الدوري الممتاز، بكدمة قوية في العضلة الأمامية، وتعرض محمد مسعد للإصابة في مران الفريق.

وأشار الدكتور فريد رضوان، إلى أن الآشعة سوف تحدد موقف كل لاعب من الإصابة، وأخر تطورات الحالة الطبية لكل منهم، وكذلك وضع البرنامج التأهيلي لهما الذي يضمن عودتهم إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن.

فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.