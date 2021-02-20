شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يزاحم باريس سان جيرمان على ضم «كين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس يدرس إعادة شراء مهاجمه السابق، مويس كين، لاعب باريس سان جيرمان الحالى، المعار من إيفرتون الإنجليزي.

وانتقل «كين» إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس، في صيف 2019، قبل أن يرحل في الصيف التالي إلى باريس سان جيرمان، بعدما فشل في الحصول على فرصة.



وسجل كين 14 هدفًا في 25 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان، كان آخرها في شباك برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في اللقاء الذي حسمه الباريسيين 4-1.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن هناك اقتناعًا كبيرًا داخل يوفنتوس بالمستوى الذي يقدمه مويس كين مع سان جيرمان، وهناك تفكير جادي في عودته.

وارتبط اسم كين بالعودة إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، لكن بطل الكالتشيو فضل التعاقد مع فيديريكو كييزا، قبل أن يفتح ملفه مرة أخرى، بعد بزوغ نجمه مع سان جيرمان، إلا أن يوفنتوس سيلقى منافسة حقيقية من جانب باريس سان جيرمان، الذي تألق مويس كين بقمصانه، وقد يتدخل بقوة لضمه في الصيف.