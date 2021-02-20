شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن جاهزية محمد إبراهيم ومحمود نبيل للقاء المحلة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد إبراهيم ومحمود نبيل، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في التدريبات الجماعية للفريق الذي أقيم مساء اليوم، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة المقبلة ببطولة كأس مصر.

وأكد الدكتور محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، على تعافي الثنائى بشكل كامل، بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي لهما، مشددًا على أن الثنائي بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء غزل المحلة المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الإثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأشار الدكتور محمد الشافعي إلى أن محمد إبراهيم كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما كانت إصابة محمود نبيل عبارة عن مزق في نفس العضلة.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا التقى مع غزل المحلة في الجولة قبل الماضية من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب المحلة، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.