شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحتل وصافة الدوري بعد الفوز على دجلة بنتيجة «3-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، فوزا مهما على فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق الإثيوبى جيمس بيكلى في الدقيقة 23، وأضاف باولن فوافى الهدف الثانى في الدقيقة 86، وسجل باسم مرسى الهدف الثالث في الدقيقة 87، وقلص صلاح أمين النتيجة لوادى دجلة وأحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة رفع مصر للمقاصة رصيده للنقطة 23 في المركز الثانى، فيما تجمد رصيد وادى دجلة عند 7 نقاط في المركز الأخير.