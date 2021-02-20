شكرا لقرائتكم خبر عن قطار بايرن ميونخ يتعطل أمام فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط بايرن ميونخ مجددا خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-2، في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الألماني.



سجل هدفي فرانكفورت، دايشي كامادا فى الدقيقة 12، ثم أضاف أمين يونس الهدف الثانى فىف الدقيقة 31، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ظل بايرن ميونخ محتفظا بصدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما وصل فرانكفورت للنقطة 42 في المركز الرابع.