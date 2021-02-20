شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيمانى» يدرس الدفع بـ«شريف» لاحتواء غضبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالأهلى، على الدفع بأيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر خلال مباراة سيمبا التنزانى المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية من دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأكد جاهزيته عقب شفائه من آلام عضلية كان يعانى منها خلال الفترة السابقة، وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيمانى وطبيب الفريق فى مران الأهلى كاملا، وتواجد بقوة فى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى كاملة.

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة فى مباراة سيمبا التنزانى.

ويبحث موسيمانى الدفع بمحمد شريف، خلال المواجهة المرتقبة، لاحتواء غضب اللاعب الذى تفجر خلال الفترة الأخيرة، بسبب إبعاده عن المشاركة الأساسية فى المباريات، وكان «شريف» قد تحدث مع زملائه اللاعبين وأكد لهم أنه لا يعرف سببا لاستبعاده من المباريات وعدم الدفع به أساسيًا، ووسّط «شريف» سامى قمصان، المدرب المساعد، من أجل التحدث مع المدير الفنى لإقناعه بمنحه فرصة اللعب أساسيًا فى المباريات المقبلة، بداية من مواجهة سيمبا التنزانى.

كان «شريف» قد ظهر بمستوى متميز فى التدريبات الأخيرة ونال إشادة من الجهاز الفنى على تألقه خلال التقسيمة التى خاضها الفريق قبل السفر إلى تنزانيا.

كما عقد المدير الفنى جلسة مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، طالبه خلالها بعدم إثارة الأزمات والتركيز فى الملعب، وشدد المدير الفنى للاعب أثناء الجلسة الودية التى جمعتهما على رغبته فى استمراره بالفريق والاعتماد عليه طالما ظل مديرا فنيا للفريق، والتزم اللاعب داخل وخارج الملعب.

كانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد اعترضت على طريقة تعامل «كهربا» مع زملائه اللاعبين، عقب مشادته الأخيرة مع عمرو السولية، لاعب الوسط المدافع، خصوصًا أنها تكررت مع أكثر من لاعب فى الفترة الأخيرة، لكن قناعة المدير الفنى بإمكانيات اللاعب تصدت لأى محاولات لإبعاده عن الفريق الأحمر والاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات الإفريقية والمحلية.

فيما أدى الفريق مرانه الأول، السبت، على ملعب «جيمخانا» الذى يبعد١٠ دقائق عن فندق إقامة بعثة الفريق فى تنزانيا.

وانطلق المران فى الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة؛ بمحاضرة فنية لبيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، استمرت لمدة ١٠ دقائق فى أرض الملعب.

وحضر المران السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر فى تنزانيا، وكلف الجهاز الإدارى أحد مسؤولى المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران، وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.

يذكر أن طبيب الفريق أحمد أبوعبلة حدد عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا.

بينما قاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق، ثنائى حراسة المرمى، محمد الشناوى وعلى لطفى، فى تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم على ملعب «جيمخانا» فى تنزانيا.

فيما غادر مروان محسن، مهاجم الفريق، التقسيمة مع بدايتها أثناء المران الأول فى تنزانيا.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة فى القدم تعرض لها أثناء مران الأهلى بالتتش، الجمعة. وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة التى تعرض لها فى مران الأهلى الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة فى القدم.