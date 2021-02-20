شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تالت مرة.. استبعاد روقا من بعثة الزمالك المسافرة إلي السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

‎أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك ان الجهاز الفني للفريق قرر استبعاد محمد اشرف روقا لاعب الفريق من قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

وياتي استبعاد روقه كثالث لاعب يتم استبعده بعد علام لقائمة حيث كان الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو قد استبعد حازم إمام ومحمود حمدي الونش مدافعي الفريق من السفر للسنغال.

وأضاف علي أن الجهاز الفني فضل عدم ضم بدلاء للاعبين المستبعدين من قائمة رحلة السنغال. ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‎