شكرا لقرائتكم خبر عن الركلات الثابته سلاح اسوان امام الاتحاد السكندري في الدروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انهي الجهاز الفني لفريق اسوان بقيادة علاء عبد العال تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا فى بطولة الدروي وتركزت تعليمات الجهاز الفنى على استغلال سلاح الركلات الثابتة للخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري، على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة أن أبناء لجنوب يمتلكون أكثر من لاعب له القدرة على تسديد الركلات الثابتة بنجاح وأبرزهم عمرو الحلواني.

وقام الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، بمراجعة المباريات السابقة للاتحاد السكندري، وأخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد.