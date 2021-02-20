شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر حسن موسى المدير الفنى الجديد لفريق طنطا على الجهاز المعاون له خلال المرحلة المقبلة فى مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني ، وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي ، محمد شوقي المشرف العام على الكرة، و عمرو فتحي مدرب عام، و اكرامي صابر مدرب، وليد المحروقي مدرب، و محمود شفيق مدرب حراس، و اسامة ليلة مساعد مدرب حراس
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