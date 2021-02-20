اخبار الرياضه

طنطا يعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي

0 نشر
هشام محيسن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر حسن موسى المدير الفنى الجديد لفريق طنطا على الجهاز المعاون له خلال المرحلة المقبلة فى مباريات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني ، وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي ، محمد شوقي المشرف العام على الكرة، و عمرو فتحي مدرب عام، و اكرامي صابر مدرب، وليد المحروقي مدرب، و محمود شفيق مدرب حراس، و اسامة ليلة مساعد مدرب حراس

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا