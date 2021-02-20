شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج إنبى أملًا فى تحقيق الفوز.. والاتحاد يخشى مفاجآت أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف عند الخامسة مساء غدًا الأحد الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، نظيره إنبى على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة للفوز والحصول على النقاط الثلاث، بعدما غابت عنهما الانتصارات الجولة الماضية.

يخوض الإسماعيلى المباراة، وهو فى مازق شديد بعدما أصبح مهددا بالهبوط لدورى القسم الثانى، بعد فشله فى تحقيق الفوز فى آخر 7 جولات، مما وضعه فى المركز قبل الأخير بالمسابقة بـ8 نقاط جمعها من فوز وحيد أمام أسوان والتعادل فى 5 مباريات، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لاستثمار الحالة البدنية الطيبية التى ظهر عليها لاعبو الفريق أمام الزمالك الجولة الماضية فى تحقيق فوز يطمئن به جمهوره ويجدد آماله فى البقاء.

فى المقابل، يدخل إنبى بقيادة حلمى طولان المباراة، رافعا شعار التحدى والندية سعيا لتعويض غياب الانتصارات فى آخر 3 جولات، والعودة للمنافسة من جديد على الدخول فى المربع الذهبى.

ويلتقى عند السابعة والنصف فريقا الاتحاد السكندرى مع أسوان، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة.

يدخل الاتحاد بقيادة حسام حسن المباراة، وهدفه الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتحسين ترتيب الفريق الذى يحتل المركز الحادى عشر بـ15 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يعيش أبناء الجنوب بقيادة مديرهم الفنى علاء عبد العال حالة معنوية مرتفعة عقب الفوز الغالى الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، مما رفع رصيدهم إلى النقطة الـ14 احتلوا بها المركز الثانى بـ14 نقطة.