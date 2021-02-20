شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: علينا نسيان مباراة برشلونة والتركيز على مواجهة موناكو.. وننتظر نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عدة رسائل قوية قبل مواجهة موناكو، غدا، الأحد، في الدوري الفرنسي، محذرًا من المبالغة في الفرحة بعد الفوز 4-1 على برشلونة في دوري الأبطال.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: «موناكو فريق جيد، علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا لتحقيق الفوز، نستعد للمباراة على قدر الإمكان، حققنا الفوز على برشلونة بفضل الأداء الجماعي، أمامنا فرصة جديدة لإثبات قوتنا الذهنية، علينا أن نقدم أمام موناكو نفس المستوى الذي ظهرنا به أمام البارسا، لم نحصل على القسط الكافي من النوم بعد مباراة برشلونة، وصلنا إلى باريس في الرابعة فجر الأربعاء، لم ننم أيضا بشكل جيد بسبب أجواء الفرحة، لكن مواجهة موناكو ستكون تحديا كبيرا، فالمنافس خلفنا بـ 5 نقاط فقط، لذا الفوز ضروري للبقاء في سباق المنافسة على لقب الدوري، علينا أن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، هذا اختبار كبير، أتمنى أن يكون الأداء أمام موناكو على أعلى مستوى، لكن ذلك لن يتحقق بسهولة».

وأضاف: «من الخطأ أن نعتبر الفوز على برشلونة، سيجعلنا نتحلى بالهدوء، يجب ألا نهدأ، بل لا بد أن نحترم كل منافسينا ونعمل دائما بكل جدية وحماس».

وبشأن إمكانية جاهزية نيمار لمباراة العودة أمام برشلونة، أجاب ماوريسيو «تعافي نيمار يسير وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي، صحة اللاعب أهم من أي بطولة أو مباراة، نتطلع بالطبع ليكون نيمار جاهزا في أسرع وقت ممكن، لكن نريد في الوقت نفسه أن يعود بأفضل صورة».

وانتقل بوكيتينو للإشادة بالثنائي مويس كين ودراكسلر، قائلا «مستوى كين أمام برشلونة لم يفاجئني، بل أثبت أنه لاعب مميز، وحصد ثمار مجهوده الكبير في التدريبات، وسعداء بما قدمه، أما دراكسلر تحلى بالصبر، واستغل الفرصة التي حصل عليها، وقام بعمل رائع، وكان حاسما في المباريات الأخيرة».

وأردف: «الاستفسار عن إمكانية تدريب ميسي أو أي نجم آخر، سؤال ماكر، بخبرتي لن أقدم الإجابة التي تنتظرها وسائل الإعلام، نحن نتحدث عن لاعبين كبار، ولا أعرف هل سألتم زيدان أو سيميوني عن هؤلاء اللاعبين الكبار، بالطبع أي مدير فني يحلم بالعمل مع لاعبين رائعين، ولكن لن أذكر أسماء، لا أفضل ذلك، بل احترم كثيرا باقي الأندية والمدربين».