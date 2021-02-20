شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا للاعبي بيراميدز: إياكم أن تنخدعوا بنتيجة مباراة الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، اللاعبين بالتركيز في مباراة راسينج كلوب بطل أبيدجان في إيابكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره راسينج كلوب في السادسة من مساء غدًا، الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ٣٢ الإضافي من الكونفيدرالية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكوت ديفوار بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وحذر أروابارينا اللاعبين من الانخداع بمباراة الذهاب، موكدا علي ضرورة القتال في أرض الملعب وضرورة إحراز هدف مبكر.

كان الجهاز الفني لبيراميدز أعلن قائمة المباراة التى ضمت في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- محمد حمدي- أحمد سامي- أسامة جلال.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي