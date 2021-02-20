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رعاية ولي العهد «كأس السعودية» تعكس جهوده الحثيثة لوضع المملكة على خريطة الرياضات العالمية

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جدة - خالد شويل - يُعد كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل أضخم حدث في تاريخ الفروسية في العالم، ويعكس قدرة وتفوق السعوديين في تنظيم الأحداث العالمية على أعلى درجة من الاحترافية.

ويأتي كأس السعودية لسباقات الخيل في نسخته الثانية امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ورفع قيمة الجوائز وزيادة أعداد المشاركين من الجياد العالمية بمشاركة 13 دولة و77 جوادا دليلا على أنه بات محط أنظار العالم.

ويأتي تشريف ولي العهد لليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، تتويجًا لدعمه منقطع النظير لرياضة الفروسية وجهوده الحثيثة لوضع المملكة على خريطة الرياضات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وما تشهده المملكة من تنظيم واستضافة أضخم المنافسات والأحداث العالمية، يُعد ترجمةً عملية لخطط وأهداف ولي العهد الأمير في تعزيز مكانة المملكة بالاستفادة مما تزخر به من مقومات وما تمتلكه من ممكّنات.

ويؤكد توجيه ولي العهد على تعزيز الزي السعودي لدى المدعوين من الرجال والنساء لحضور كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، حرصه على تعزيز الهوية الثقافية السعودية اعتزازًا بالهوية الوطنية وتأكيدًا للعمق الذي تشكله المملكة عربيًا وإسلاميًا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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