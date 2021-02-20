شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يجتمع بلاعبى إنبى ويطالبهم بالفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي مع لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأحد باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وطالب حلمى طولان لاعبيه بضرورة الفوز على الإسماعيلي ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققوها خلال الفترة الماضية، خصوصا أنه فى حال الفوز على الدراويش سيرتقى إنبي إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصرى برصيد 20 نقطة بالتساوى مع المصري فى المركز الرابع وسيراميكا بالمركز الخامس، علما بأن الأخير لعب عدد مباريات أكثر من الفريق البترولي.

ووعد لاعبو فريق إنبي مديرهم الفني بمواصلة الأداء الجيد أمام الإسماعيلي للتقدم فى جدول ترتيب الدوري المصري، فى ختام تدريبات الفريق البترولى والبروفة الأخيرة لمواجهة الدراويش غدا الأحد.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلبيتها قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأتى المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

كما أجرى رامى صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، مسحة جديدة اليوم السبت أثبتت إيجابيتها ليستمر اللاعب في العزل المنزلى والخضوع للبروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ويحرص رامى صبري على ممارسة التدريبات بشكل يومي خلال فترة العزل المنزلى للحفاظ على لياقته البدنية، حتى يكون جاهزا للعودة للمباريات من جديد بمجرد شفائه من فيروس كورونا.

ووجه رامى صبري فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته خلال الفترة الماضية موضحا أن حالته مستقرة ولا تظهر عليه أى أعراض للفيروس.