شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت مباريات الجولة الرابعة عشر بالمجموعة الأولى للقسم الثانى عن عودة الشرقية للدخان للانتصارات من جديد بالفوز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل للاشئ احرزهما إسلام فتحى ومحمد حسن رافعا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول بالمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء أسيوط عند 6 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب .

وفى إطار نفس مباريات الجولة حافظ المنيا على حظوظه في المنافسة بالفوز خارج ملعبه على سمسطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء سمسطا عند 13 نقطة في المركز الثانى عشر ، كما حقق الألومنيوم فوزا غاليا على طهطا بثلاثية نظيفة أحرزها وائل علي هدفين - مراد صبري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد أبناء طهطا عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير .

كما فاز سوهاج على الفيوم بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد حاتم ليرفع رصيده إلى 20 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 19 نقطة في المركز الثامن ، كما حقق قنا كبرى مفاجآت الأسبوع بالفوز على شقيقه الأكبر شبان قنا بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد شركس ، كما استطاع تليفونات بنى سويف بقيادة محمد جمال من تحقيق فوز غالى وعزيز على شقيقه الأكبر بنى سويف بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما أحمد أبو رضا واديمولا عزيز ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة في المركز السادس

من ناحية أخرى تعادل دمنهور مع دكرنس سلبيا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة ليرتفع رصيد أبناء البحيرة إلى 13 نقطة في المركز الثانى عشر ، بينما ارتفع رصيد أبناء دكرنس إلى 15 نقطة في المركز العاشر