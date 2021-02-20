شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لم أهاجم لاعبى المقاصة وحصدنا 3 نقاط مهمة بمباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن سعادته بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري، وقال جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت إنه يشكر لاعبيه على الأداء الجيد الذى قدموه أمام وادى دجلة مؤكدا أنهم كانوا رجالا بعد اقتناصهم الفوز من الفريق الدجلاوي بـ10 لاعبين لافتا إلى أن فريقه كان لديه بعض المشاكل ولكن الأداء في المجمل كان جيدا.

وعلق إيهاب جلال على سؤال مهاجمته للاعبيه في المباراة الماضية قائلا:" لم يحدث كيف أكون فائزا وأهاجمهم ولكنى لمت عليهم بسبب التراخى ولاعبى المقاصة كانزا رجالا وأتمنى أن يستمروا على هذا الأداء الجيد".

واكتسح مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق الإثيوبى بيكلى الذى استغل عرضية متقنة من حسنى فتحى من الجانب الأيسر فى الدقيقة 23، ليضعها على يسار محمد عبد المنصف حارس دجلة معلنا الهدف الأول لأبناء إيهاب جلال، وأضاف باولن فوافى الهدف الثانى فى الدقيقة 86 بعد تمريرة رائعة من بيكلى، ليمر بمهارة كبيرة من خالد رضا ويضعها فوق عبد المنصف، وسجل باسم مرسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من هجمة مرتدة متقنة بتمريرة من بيكلى نجم المباراة، وقلص صلاح أمين النتيجة لوادى دجلة بهدف من رأسية رائعة مستغلا عرضية جورجينيو فى الدقيقة 95.