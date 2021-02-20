شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يحذر لاعبى بيراميدز قبل مباراة العودة أمام راسينج والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن الفوز بهدفين في أبيدجان لا يعني التأهل لدور المجموعات، ويجب التركيز بكل قوة في اللقاء من أجل تحقيق انتصار آخر وتأكيد التأهل، والفريق الإيفواري لديه دوافع وبيرامبدز يحترم كل المنافسين وسيلعب من أجل الفوز مرة أخرى.
وشدد المدير الفني على أنه في ظل ضغط المباريات فإنه ستكون هناك بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام راسينج خاصة مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة قوية يوم الأربعاء في الدوري أمام الجونة، ولكن التركيز الأساسي حاليا على لقاء راسينج كلوب وضرورة تحقيق انتصار جديد وتأكيد التأهل مع استمرار سياسة التدوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم ومنح راحة أكبر للمجهدين.
وعبر أروابارينا عن سعادته الكبيرة بعودة عدد كبير من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة موضحا أنه يتم تجهيزهم حاليا فنيا وبدنيا للتواجد في اللقاءات المقبلة، ومتمنيا أن يعود كل العناصر المصابة، وسيكون سعيدا للغاية بدون إصابات وفي ظل وجود مجموعة من البدائل والاختيارات في المباريات خلال المرحلة المقبلة.