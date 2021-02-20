أحمد حسن يحيى ذكرى ميلاد الجوهرى بصورة نادرة ويعلق: أعظم مدربى كرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد حسن، عميد لاعبى العالم وقائد منتخب مصر الأسبق، على إحياء ذكرى ميلاد محمود الجوهرى اليوم من خلال صورة نادرة كشف عنها مؤخراً عبر ستورى إنستجرام.

وتضمنت الصورة كلاً من حسام حسن وإبراهيم حسن، بالإضافة إلى ميدو، بجوار محمود الجوهرى، وكتب نجم الأهلى والزمالك السابق فى تعليقه على الصورة، "اليوم ذكرى ميلاد أعظم مدربى كرة القدم فى مصر وأفريقيا والوطن العربى، الكابتن محمود الجوهرى رحمة الله عليه نسألكم الدعاء".



أحمد حسن ينشر صورة نادرة له مع الجوهرى ومعهم التوأم حسام وابراهيم بجانب ميدو

وكان أحمد حسن ضلع أساسى بتشكيلة الجنرال محمود الجوهرى طوال فترة تدريبه لمنتخب مصر، بداية من بطولة أفريقيا 98، الذى توج بها المنتخب ومروراً بتصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن محمود الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادة الجوهرى بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.