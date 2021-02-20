شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يركز على الخطط التكتيكية للمصري استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

واشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية والتي ركز خلالها علي ماهر المدير الفني للمصري على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق سموحة في ضوء الدراسة المتأنية والمستفيضة لعدد من المباريات الأخيرة للفريق السكندري للوقوف على نقاط القوة والضعف التي طرأت على أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

واختتم المران بتقسيمة قوية للغاية شهدت تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين من أجل نيل ثقة مديرهم الفني وحجز مقعد في التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

وتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على فريق المنصورة أحد أندية القسم الثانى فى المباراة التي أقيمت بينهما قبل خمسة أيام، ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر .