شكرا لقرائتكم خبر عن يارا نعوم تهنئ متعب بعيد ميلاده: أطيب قلب فى العالم يارب تعيش 1000سنة فى حبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، زوجها عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده اليوم، السبت 20 فبراير، مؤكدة أنه صاحب أطيب قلب فى العالم.



عماد متعب

ونشرت يارا صورة لزوجها متعب، عبر حسابها على تويتر، وصحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبى، عيد ميلاد سعيد للزوج الأكثر محبة وأطيب قلب فى العالم، أتمنى أن تعيش ألف عام أخرى وتستمر فى حبى لباقى حياتك".





ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 38، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.