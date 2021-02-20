شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح الأخطاء أبرز ملامح مران الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاتحاد السكندري من قليل، على ملعبه بالإسكندرية، تدريباته الأخيرة استعدادا لمواجهة اسوان بالدوري، وشهد المران وقوف العميد حسام حسن وجهازه المعاون على تصحيح بعض الأخطاء الفنية التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدل لكل فريق، من جانبه حرص محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على مؤازرة فريقه قبل ملاقاة أسوان في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الإسكندرية في السابعة والنصف مساء.

وطالب مصيلحى العميد حسام حسن بإغلاق صفحة التعادل مع سيراميكا في المباراة الأخيرة والتركيز الكبير أمام فريق أسوان، خاصة أن الأخير لم يتلق أي هزيمة في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري.

وحث مصيلحى لاعبيه على ضرورة الفوز في المباريات الثلاثة المؤجلة بالدوري حتى يرتقي الفريق للنقطة 24 ويدخل المربع الذهبي في جدول ترتيب المسابقة والتواجد بين الكبار وهو ما يلبي طموحات جماهير الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مصيلحي عقد اجتماعا مس أمس الجمعة بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى و لاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

وأشار رئيس النادى إلى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فني قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن

وشدد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدوري العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.