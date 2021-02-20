شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن جاهزية محمد إبراهيم ومحمود نبيل للقاء المحلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد محمد الشافعي، طبيب الفريق، على تعافى الثنائى بشكل كامل بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي لهما، مشددا على أن الثنائى باتا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء غزل المحلة المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.

وأشار الدكتور محمد الشافعي إلى أن محمد إبراهيم كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما كانت إصابة محمود نبيل عبارة عن مزق في نفس العضلة.

جدير بالذكر أن سيراميكا التقى مع غزل المحلة في الجولة قبل الماضية من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب المحلة، وانتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد.