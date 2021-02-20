شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد حوارا مفتوحا مع المشاركين بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بالمسرح الروماني بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً حوارياً مع مجموعة من الشباب والفتيات المشاركين بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمع الدكتور أشرف صبحي لرؤي وتطلعات الشباب للملف الشبابي والرياضي، وتحدث معهم عن رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز المشروعات والبرامج المنفذة للنشء والشباب، والحديث عن عدد من القضايا الراهنة.

وقال وزير الشباب، إننا سنكرر هذا النهج الذى نراه بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على المزيد من المنشآت الرياضية والشبابية وربطها بمراكز الشباب، مشيداً بمبادرة فريق مراكز شباب مصر وشباب يدير . شباب .

وكان وزير الشباب والرياضة قد قاد صباح اليوم لماراثون للمشي مع الشباب المشارك بالمهرجان ، أعقبه افتتاح فعاليات المهرجان والمشاركة في مباراة خماسية لكرة القدم.