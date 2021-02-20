شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول بالسنغال غدا بأحد الملاعب الفريبة من فندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه غدا الأحد على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالعاصمة السنغالية داكار، ونجح حمادة الدالي إداري الفريق المتواجد حاليا في السنغال في توفير الملعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويخوض الفريق مرانه الأساسي يوم الاثنين على ملعب لا ديور الذي يستضيف مواجهة تونجيت السنغالي في نفس موعد المباراة وهو السادسة بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت السنغال.

ويسافر الفريق الي السنغال بعد قليل في رحلة طيران خاصة ، ويترأس البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي ، ويسافر مع الفريق كل من المستشار سامي صبحي عضو مجلس الإدارة وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وسيعقد الثلاثي جلسة مع فرجاني ساسي عقب الوصول للسنغال لحسم ملف التجديد حيث تتمسك إدارة النادي بتواجد اللاعب ضمن صفوف الزمالك لأطول فترة ممكنة.

في نفس السياق وضع جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو مطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.