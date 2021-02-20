شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبى وغياب صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع.. محمد هاشم، رضوان شريفي، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، مروان الصحراوي.

خط الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، محمد عادل، محمد حسن، نادر رمضان، محمد الشامي، أحمد مدبولي، محمد صادق، زياد طارق،بابل، مصطفى فارس.

خط الهجوم.. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تدريباته مساء اليوم، استعدادا للقاء انبي غدا بالأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي..

*المران استمر ٤٥ دقيقة حيث كان عبارة عن جمل خططية وتكتيكية.

*غياب الحارس محمد صبحى بسبب معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز راحته.

*غياب شكرى نجيب مهاجم الفريق عن المران لحصوله على الانذار الثالث في لقاء الزمالك الأخير.

*عودة محمد حسن لاعب الوسط بعد تعافيه من الاصابة

*استمرار تاهيل محمد عمار واحمد مصطفى ومحمد بيومى تحت إشراف الجهاز الطبى.

فيما عقد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى وعماد سليمان عضو اللجنة اجتماعا مع الأنجولى أري بابل في حضور التونسي مروان الصحراوي الذي تولى ملف الترجمة لإجادته التحدث باللغة البرتغالية.

وحرص الثنائى على تحفيز بابل من أجل استعادة مستواه المميز، كما قام عضوا اللجنة الفنية بالثناء على أداء الدولي التونسى مروان الصحراوي مطالبين بإستمرار تألقه مع الفريق.