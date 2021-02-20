شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لبعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو مطار القاهرة على الترحيب بالجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأشرف قاسم المشرف العام على جهاز الكرة بالنادي، كما حرص عدد كبير من المتواجدين في المطار على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الزمالك وتمنوا لهم التوفيق في رحلتهم الأفريقية في مواجهة تونجيث السنغالي.

فيما خطف المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الأنظار خلال تواجده في مطار القاهرة الدولي استعدادًا لانطلاق رحلة سفر بعثة فريقه إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة تونجيث يوم الثلاثاء المقبل فى اطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال افريقيا.

وظهر بن شرقي في مطار القاهرة وهو يحمل علبة من الحلوة، قبل السفر إلى السنغال ليخطف بها اللاعب أنظار المتواجدون في صالة الركوب بالمطار.

يترأس بعثة الزمالك اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي ، ويرافق البعثة المستشار يامس صبحي عضو مجلس إدارة النادي ، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك ، وتضم البعثة كل من أشرف قاسم المشرف علي الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وقائمة اللاعبين :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

واستبعد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ، حازم امام الظهير الأيمن للفريق ومحود الونش مدافع الفريق بسبب الاجهاد وخوفا من تأثرهما بأرضية الملعب في السنغال، وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضم المدافع الشاب حسام عبد المجيد الي قائمة الفريق المتجه الي السنغال