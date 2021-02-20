شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس 41 / 12 فى دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 41/12 فى إطار الجولة الـ 26 بدورى العمومى للموسم المحلى 2020 / 2021 فى المباراة التى أقيمت على صالة الأول.

بينما فاز الزمالك ظهر اليوم فى نفس الجولة على تشامبيون الرحاب بنتيجة 19 / 14، وجدير بالذكر أن كلا الفريقين الأهلى والزمالك تعادلا فى قمة دورى السيدات التى جمعتهما السبت الماضى بنتيجة 24 / 24.

فيما تقام الجولة الـ 27 يوم السبت المقبل بلقاءات بين كلا من هليوليدو مع الشمس وأصحاب الجياد مع الزهور وتسامبيون الرحاب مع 6 أكتوبر والجزيرة مع مدينة نصر وحلوان مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس ومنوف مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اليوم عن إيقاف دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 عقب الجولة الـ 16 المحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين لمشاركة منتخب الناشئين فى بطولة أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وتشهد مباريات الجولة الـ 16 مواجهات بين كل من، الزهور مع الجزيرة والبنك الأهلى مع هليوبولس والزماك مع الشمس وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والمعادى مع سموحة وحدائق الأهرام مع سبورتنج و الطيران مع الأهلى.