شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل رحلة الزمالك إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق قبل السفر إلى السنغال، حيث تطير بعثة الزمالك مساء اليوم إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الفريق في حالة تركيز كاملة قبل السفر لمواجهة بطل السغنال، وهدفنا العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية، وأوضح أن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في إمكانيات وخبرات اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء أمام تونجيت، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.

وأكد العندليب أن بعثة الفريق ستتحرك من مطار القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء على متن طائرة خاصة إلى السنغال، وسيكون في استقبال البعثة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذي سبق الفريق إلى السنغال من أجل الاطمئنان على كافة التدريبات والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة البعثة، وكذالك حمادة الدالي إداري الفريق الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.