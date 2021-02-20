شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويترأس بعثة الزمالك اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي ، ويرافق البعثة المستشار سامي صبحي عضو مجلس إدارة النادي، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك ، وتضم البعثة كل من أشرف قاسم المشرف علي الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وقائمة اللاعبين :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

واستبعد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ، حازم امام الظهير الأيمن للفريق ومحود الونش مدافع الفريق بسبب الاجهاد وخوفا من تأثرهما بأرضية الملعب في السنغال، وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضم المدافع الشاب حسام عبد المجيد الي قائمة الفريق المتجه الي السنغال

من جانبه قال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني قرر استبعاد "الونش" من قائمة الفريق المسافرة للسنغال بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بسبب إصابة اللاعب في الركبة.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني، قرر ضم حسام عبد المجيد للقائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لتعويض غياب "الونش".