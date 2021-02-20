شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للسلاح يعتمد استضافة مصر لبطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن إعتماد الإتحاد الدولى لاعبى استضافة مصر بطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها فى شهر أبريل المقبل، وقال الحسينى :" شكرا للاتحاد الدولي للسلاح علي هذه الثقة الكبيرة في قدرتنا علي تنظيم بطولة العالم للشباب و الناشئين في ظل ظروف يعلمها الجميع حيث تقرر اليوم الاعتماد النهائي لاقامة البطولة في موعدها المحدد منذ ديسمبر 2018 دون أي تغيير وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح المنعقد حاليا ".

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر أبريل المقبل.

وأشار الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر الشهر الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وقال الحسينى إن الاتحاد الدولى سيبدأ تلقى المشاركات من الدول بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 1000 لاعب أو أكثر.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شهد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الاتحاد الدولى للسلاح برئاسة ناتاليا رودريجيز، وبحضور نوفاك برڤيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى، وعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

وتناول الاجتماع كل استعدادات بطولة العالم للسلاح خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر إستضافت بطولة العالم لكرة اليد رجال، وهى أكبر تجمع رياضى عالمى منذ جائحة كورونا، وهى أكبر بطولة عالم حيث يشارك بها 32 منتخبا من مختلف دول العالم.