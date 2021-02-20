شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل مطار القاهرة الدولى استعدادا للسفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة نادى الزمالك استعدادا للسفر إلى السنغال، على متن طائرة خاصة، لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك فى السابعة مساءًا، حيث تقوم البعثة بأنهاء إجراءات سفرها عبر صالة 1 والمعروف بالمطار القديم، وسوف تغادر إلى السنغال على متن طائرة خاصة.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وشهدت القائمة عودة محمد عواد، وأحمد عيد، وإسلام جابر، فيما غاب عن الرحلة حازم إمام.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدى وحسام أشرف وأسامة فيصل.