عودة الشناوى ورولان لقائمة بيراميدز أمام راسينج واستبعاد أنطوى والجباس

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي ، وخرج من القائمة جون انطوى ودودو الجباس.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادى راسينج كلوب في السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي فى إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بهدفين دون مقابل فى مباراة الذهاب بأبيدجان عن طريق إسلام عيسى.

مازالت الإصابة تحرم فريق بيراميدز من جهود الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، حيث لم يتماثل أى منهم للشفاء منذ تعرضهم للإصابة، ليستمر غيابهم عن صفوف الفريق قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان.

ويحتاج الثلاثى لفترة تأهيل تصل لـ 10 أيام قبل السماح لهم بالعودة للفريق من الناحية الطبية، حيث يعانى عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، وأحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلى ووتر ردفي، كما يعانى أحمد فتحى من مزق فى العضلة الخلفية.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن صفوف الفريق اكتملت بعد شفاء عدد كبير من الإصابات، باستثناء الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، والذين سيخوضون برنامجا تأهيليا مكثفا قبل العودة.