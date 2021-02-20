شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ونادر حمدى بصحبة زوجاتهما قبل سفر الزمالك للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداقة وطيدة تجمع بين قائد نادى الزمالك شيكابالا والموزع نادر حمدى، مثلما ظهر خلال أحدث ظهور لهما معًا بصحبة أزواجهما، وذلك على هامش احتفالهما بعيد ميلاد زوجة شيكابالا الذى نشر بدوره صورتهم عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام.



شيكابالا على انستجرام

وهى الصورة التي سبق ونشرتها سارة حسنى زوجة الموزع نادر حمدى احتفالاً بعيد ميلاد زوجة شيكابالا، وهى الصورة التى التقطت قبل سفر الأخير مع فريق الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى الليلة استعدادًا لمباراتهم يوم الثلاثاء المقبل بدورى ابطال افريقيا.



شيكا ونادر حمدى فى أحدث ظهور لهما

ويسافر الفريق إلى السنغال مساء اليوم فى رحلة طيران خاصة، ويترأس البعثة المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي، ويسافر مع الفريق كل من المستشار سامي صبحي عضو مجلس الإدارة وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وسيعقد الثلاثي جلسة مع فرجاني ساسي عقب الوصول للسنغال لحسم ملف التجديد حيث تتمسك إدارة النادي بتواجد اللاعب ضمن صفوف الزمالك لأطول فترة ممكنة.

في نفس السياق وضع جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو مطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.