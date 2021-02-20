شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قاعة لمحمد صلاح في بيت الكرة المصرية بعد افتتاحه بأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق اتحاد الكرة، اسم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى على إحدى القاعات الكبرى بمبنى مشروع الهدف الجديد بعد تطويره وافتتاح جزء كبير منه فى شهر أبريل المقبل، لاسيما بعد أن أطلق الفيفا اسم بيت الكرة المصرية على المبنى الجديد.

واستأنف الاتحاد المصري لكرة القدم العمل في مشروع مركز المنتخبات الوطنية بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بسداد جزء من المستحقات المالية بلغ 30 مليون جنيه للجهة المنفذة للمشروع تم بعدها استئناف العمل مباشرة فور اجتماع فني جمع المسئولين عن الاتحاد والجهة المنفذة للمشروع، تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وافتتاحه فى احتفالية مئوية الاتحاد.