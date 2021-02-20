شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تقسيمة قوية لمدة "45 دقيقة" بطول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب "جيمخانا" في الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

فيما خاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت 30 دقيقة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب "جيمخانا" في تنزانيا.

وانفرد "ميشيل" بالثنائي "الشناوي" و"لطفي" لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.