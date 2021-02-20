عاجل | تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة ايفرتون بالدوري الانجليزي “تياجو خلف صلاح”

أعلن المدير الفني الالماني يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الاساسية التي سيخوض بها مباراة ايفرتون بالدوري الانجليزي، مساء اليوم السبت، 20 فبراير 2021 على ملعب آنفيلد روود.

شهدت التشكيلة غياب لاعب الوسط الدولي الغيني “نابي كيتا”، حيث فضل كلوب اجلاسه على دكة البدلاء حتى بعد تخلصه من أثار الإصابة التي أبعدته عن الفريق لثلاثة أشهر، بسبب الاندفاع البدني الكبير في مباراة ايفرتون التي ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيتواجد النجم الإسباني “تياجو ألكانتارا” في خط الوسط خلف كل الثلاثي الهجومي “ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح” على أن يتواجد قائد الفريق الأحمر “جوردان هندرسون” في منطقة قلب الدفاع جنبًا إلي جنب الوافد الجديد من شالكه “أوزان كاباك”.

وضمت تشكيلة ليفربول الاساسية امام ايفرتون لاعب الوسط الانجليزي الشاب “كورتيس جونز” في خط الوسط، ليواصل المشاركة كأساسي على حساب السويسري شاكيري رغم ضعف تأثيره في المباريات الماضية بالدوري المحلي أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي.

تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة ايفرتون بالدوري الانجليزي اليوم :

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون – جوردان هندرسون – أوزان كاباك – ألكسندر آرنولد

كورتيس جونز – فينالدوم – تياجو ألكانتارا

ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح

دكة بدلاء ليفربول امام ايفرتون: آدريان – كوستاس تسيميكاس – بن ديفيز – ناثانيل فيليبس – نابي كيتا – أليكس أوكسليد تشامبرلين – شكيردان شاكيري – نيكو ويليامز – ديفوك أوريجي.

والتالي تشكيلة ايفرتون اليوم

جوردان بيكفورد

شيموس كولمان – ماسون هولجيت – مايكل كين – بن جودفري

عبد الله دوكوري – آندري جوميش – توم ديفيز

لوكاس دين – ريتشارلسون – خاميس رودريجيز