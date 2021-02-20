قناة مجانية ضمن القنوات الناقلة لقمة الدوري الالماني اليوم بين “شالكه ودورتموند”

تعرف على القنوات الناقلة لقمة الدوري الالماني اليوم “شالكه ودورتموند” المقرر لها على ملعب فيلتينس آرينا التابع لنادي شالكا في جيلسينكرشن، لحساب الجولة 22 من الدوري المصنف كأفضل رابع مسابقة دوري حول العالم بعد الانجليزي والاسباني والايطالي.

تنطلق مباراة ديربي الرور بين شالكه ودورتموند في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، لكنها غير منقولة على أي قناة عربية بعد فشل قنوات بي إن سبورتس في تجديد بث مباريات الدوري الألماني مطلع موسم 2021/2020.

مع ذلك، توجد العديد من القنوات العالمية ستهتم بنقل هذا الديربي الساخن، رغم مرور شالكه بظروف صعبة للغاية تحت قيادة مدرب الزمالك السابق كريستيان جروس، ومن بينهم قناة مجانية على القمر الصناعي Thor 2/3 من دولة النرويج، وأخرى على القمر الصناعي Most 1.

ستنقل مباراة شالكه ودورتموند على البث المجاني لـ قناة فياسبورت 1 النرويجية (ViaSport1 أو V Sport 1 Hd Norge)، وترددها 10809 استقطاب عمودي، على القمر الصناعي Thor 2/3 بدرحة 0.8 غربًا، بمعدل ترميز 25000، ودرجة تصحيح 3/4.

وتتخصص قناة فياسبورت 1 النرويجية بنقل مباريات الدوري الألماني والدوري الفرنسي، بالاضافة إلى مباريات الأندية الألمانية والفرنسية في دوري أبطال أوروبا، حيث قامت بنقل مباراة لايبزيج وليفربول الأسبوع الماضي، بالاضافة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ومباراة إشبيلية وبوروسيا دورتموند.

وهناك قناة أخرى مجانية ستنقل قمة الدوري الالماني على البث المباشر المفتوح على قمر Most 1، هي (Turkmenistan Sport HD) من دولة تركمنستان، وترددها 12303 عمودي، بمعدل ترميز 27500، وتصحيح 2/3، في القمر الصناعي most 1 اتجاه 56 شرقًا.

ويحتل شالكه المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط بفارق 9 نقاط واضحة عن آرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الـ 16 المؤهل لمباراة فاصلة مع ثالث ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

ولا يعيش بوروسيا دورتموند أفضل أيامه هو الآخر في الدوري الألماني هذا الموسم لكن في الجزء العلوي من الجدول، حيث ابتعد كثيرًا عن المنافسة على اللقب أمام بايرن ميونخ، بالتراجع إلى المركز السابع برصيد 33 نقطة بفارق 16 نقطة عن البايرن الذي لعب مباراة أكثر.

لكن دورتموند “المنتشي” بفوز مثير على ملعب إشبيلية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء الماضي، لم يخرج بعد من المنافسة على المقاعد المؤهلة للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل، فالفارق بينه وبين آينتراخت فرانكفورت الرابع 9 نقاط، وتفصله 3 نقاط عن باير ليفركوزن الخامس.

قناة مجانية ضمن القنوات الناقلة لقمة الدوري الالماني اليوم بين “شالكه ودورتموند”

قناة فياسبورت 1 النرويجية (ViaSport1 أو V Sport 1 Hd Norge) – مجانية

قناة تركمنستان الرياضية Turkmenistan Sport HD – مجانية

سيتانتا سبورتس 2 Setanta Sports 2 Eurasia HD

يورو سبورت بوندسليجا 2 EuroSport 2 Bundesliga HD

القناة الرياضية المجرية Sport 2 Hungary

القناة الرياضية الرومانية Digi Sport 2 HD Romania

قناة سكاي سبورت بوندسليجا الأولى Sky Sport Bundesliga 1 HD

قناة بي تي سبورت 2 البريطانية BT Sport 2 HD

قناة إليفين سبورتس 1 البلجيكية Eleven Sports 1 Belgium

قناة إليفين سبورتس 2 البرتغالية Eleven Sports 2 HD portugal

قناة اي اس بي ان 4 الهولندية ESPN 4 Nederland HD

قناة تيليكوم سبورت 2 الرومانية Telekom Sport 2 HD Rom