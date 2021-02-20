فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 26.

ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وألانياسبور” على قناة بي إن سبورتس 2 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 10 ماكس الفرنسية.

وتقام مواجهة جالطة سراي وألانياسبور على ملعب باهجه شهير اوكولاري، بإدارة من الحكم التركي “زورباي كوكوك”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.