بث مباشر | مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي الرور بين “بوروسيا دورتموند وشالكه”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بوروسيا دورتموند وشالكه” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة بوروسيا دورتموند وشالكه على ملعب فيلتينس ارينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل المستضيف “شالكه” ديربي الرور وهو يعانى من مسيرة مروعة من النتائج السلبية لم تحدث من قبل في تاريخ النادي، إذ حقق انتصار وحيد من آخر 37 مباراة في الدوري الالماني، خسر 24 مرة، وتعادل في 12 مناسبة.

وفشل شالكه في هز شباك دورتموند في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين، وبشكلٍ عام تعادل الغريمين 5 مرات من آخر 10 ديربيات، وفاز أُسُود الفيستفاليا 3 مرات، وانتصر الملكي في مباراتين.

ويتذيل شالكه ترتيب الدوري الالماني، وفي رصيده 9 نقاط، جمعها من 21 مباراة، انتصر في مباراة واحدة فقط وكانت على حساب “هوفنهايم” في الجولة 15، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 14 هزيمة، وسجل 15 هدفًا، ودخل مرماه 52.

على الجانب الآخر، ورغم معاناته في الدوري الالماني، انتزع بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا من أرض “إشبيلية” بنتيجة (3-2)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

ويعد هذا الموسم هو الأسوأ لفريق “بوروسيا دورتموند” منذ 2014/2015، حيث جمع 33 نقطة فقط من 63 نقطة متاحه وذلك بعد مرور 21 جولة، ويتواجد في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتلقى بوروسيا دورتموند ثلاث هزائم متتالية خارج ملعبه في الدوري الالماني، وبشكلٍ عام حقق 4 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات لعبها في البوندسليجا، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مناسبات.

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