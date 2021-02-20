- 1/2
- 2/2
تعرف على نتيجة مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 26.
انتهي الشوط الاول بتقدم جالطة سراي بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب “امري كيلينك” فى الدقيقة 18 بعد ان استلم كرة طولية من آخر الملعب روضها ببراعة ثم سدد لترتد من المدافع وتعود إليه مرة آخري ليسكنها فى الشباك بسهولة.
ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وألانياسبور” على قناة بي إن سبورتس 2 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 10 ماكس الفرنسية.
وتقام مواجهة جالطة سراي وألانياسبور على ملعب باهجه شهير اوكولاري، بإدارة من الحكم التركي “زورباي كوكوك”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
حقق جالطة سراي انتصاره السادس على التوالي في الدوري التركي في الجولة الماضية، على حساب “قاسم باشا” بفضل هدف المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” الذي أحرزه في الدقيقة (90) من علامة الجزاء.
ويتطلع جالطة سراي لأخذ ثأره من “ألانياسبور” الذي أطاح به من ربع نهائي بطولة كأس تركيا، بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت منذ 10 أيام على ملعب “تورك تيليكوم آرينا”.
ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري التركي وبفارق الأهداف عن ملاحقه “فنربخشة”، وفي رصيده 51 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 16 مناسبة، وتعادل في 3، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 47 هدفًا، ودخل مرماه 26.
في المقابل، يتواجد “ألانياسبور” في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، جمعها من 24 مباراة، فاز في 12 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مثلها، وسجل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.
..
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.