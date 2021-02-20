تعرف على نتيجة مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 26.

انتهي الشوط الاول بتقدم جالطة سراي بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب “امري كيلينك” فى الدقيقة 18 بعد ان استلم كرة طولية من آخر الملعب روضها ببراعة ثم سدد لترتد من المدافع وتعود إليه مرة آخري ليسكنها فى الشباك بسهولة.

ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وألانياسبور” على قناة بي إن سبورتس 2 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 10 ماكس الفرنسية.

وتقام مواجهة جالطة سراي وألانياسبور على ملعب باهجه شهير اوكولاري، بإدارة من الحكم التركي “زورباي كوكوك”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.