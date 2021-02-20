بث مباشر | شاهد ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لديربي الميرسيسايد بين “ليفربول وايفرتون”، في أهم مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة ليفربول وايفرتون على ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

لقد مر ما يقرب من عقدين منذ أن خسر “ليفربول” أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويوشك ان يحدث ذلك إذا لم يتمكن رجال يورجن كلوب من تحقيق نتيجة إيجابية ضد غريم ميرسيسايد الشرس “ايفرتون”.

ولم يخسر ليفربول أمام ايفرتون في 23 مباراة تنافسية، كأطول فترة له ضد خصم واحد منذ ان تأسس النادي عام 1892، كما لم يسمح الريدز للتوفيز في التقدم بالنتيجة في آخر 14 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي.

واستعاد ليفربول بعض الثقه المفقوده بتحقيقه الانتصار أمام “لايبزيج” في منتصف الأسبوع الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ايفرتون اليوم ليصل إلى الانتصار الثالث في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 7، وخسر 6 مباريات، وسجل 45 هدفًا، ودخل مرماه 32.

في المقابل، خطف الضيف “ايفرتون” نقطة ثمينة من أمام مانشستر يونايتد بعدما سجل 3 أهداف من 3 تسديدات على المرمى في آخر مباراة لعبها خارج أرضه لينتهي اللقاء بنتيجة (3-3)، وهي النتيجة التي أدت إلى تمديد سلسلة اللاهزيمة للتوفيز خارج جوديسون بارك إلى سبع مباريات، انتصر في 5، وتعادل في مباراتين.

وتلقى ايفرتون خسارتين على ملعبه بعد ذلك أمام “فولهام ومانشستر سيتي”، ليظل بفوز وحيد في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري الانجليزي، وهو ما جعله يتراجع كثيرًا في جدول الترتيب.

ويقبع ايفرتون خلف ليفربول مباشرة في ترتيب الدوري الانجليزي، إذ يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، ودخل مرماه 33.

يذكر ان اخر مباراة جمعت ليفربول وايفرتون كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وهي المواجهة التي شهدت إصابة نجم دفاع الريدز “فيرجيل فان دايك” بعد تدخل قاسي من الحارس “جوردان بيكفورد”.

..