عاجل | مصطفى محمد يقود تشكيلة جالطة سراي الاساسية امام ألانياسبور في الدوري التركي

اختار المدير الفني لنادي جالطة سراي التركي “فاتح تريم” المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” لقيادة خط هجوم الفريق أمام ألانياسبور في الجولة 25 من الدوري التركي الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم السبت.

تقام مباراة جالطة سراي وألانياسبور على ملعب الأخير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش.

ويسعى جالطة سراي لرد اعتباره من الخسارة التي مُني بها أمام ألانياسبور في ربع نهائي كأس تركيا قبل أسبوع من الآن بنتيجة 2/3، وكان مصطفى محمد قد سجل وصنع في تلك المقابلة التي شهدت تسجيل الزوار لثلاثة أهداف متتالية بقيادة لاعب فيورنتينا السابق خوما باباكار.

ويحتل جالطة سراي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش الثاني.

وانتقل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة من الزمالك المصري في الميركاتو الشتوي الماضي، مع بند يتيح لجالطة سراي فرصة الشراء دون الرجوع لإدارة الزمالك.

والتالي تشكيلة جالطة سراي الاساسية أمام ألانياسبور اليوم :

فيرناندو موسليرا

دياندري يدلين – كريستيان لوينداما – ماركاو – عمر بايرام

أوجينيكارو إتيبو

جيدسون – إيمري كيلينك

هنري أونيكورو – آردا توران

مصطفى محمد