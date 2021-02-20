تجري مساء اليوم السبت الموافق 20 فبراير 2021، وقائع ديربي الميرسييايد بين ليفربول وايفرتون ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وستحدد نتيجة هذه المباراة صورة الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بين الفريقين، بعد فقدان كل الآمال تقريبًا في اللحاق بالمتصدر مانشستر سيتي الذي يَمر بأبهى فتراته منذ مدة طويلة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا وسط تألق مذهل للثلاثي فيل فودين ورحيم سترلينج وإيلكاي جوندوجان.

ليفربول العائد بفوز ثمين من ألمانيا، على حساب ريد بول لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين، برسم ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة من 24 مباراة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة لعل أبرزها أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي (4/1 و1/3).

من جهته يحتل ايفرتون بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة من 23 مباراة، ويأمل فريق التوفيز في تحقيق الفوز على رجال يورجن كلوب هذا المساء، للحفاظ على آمالهم في إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى، والتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي اليوم “المعلق والقنوات الناقلة”

تلعب مباراة ليفربول وضيفه ايفرتون على أرضية ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم الانجليزي “كريس كافاناج”.

وتنقل مباراة ليفربول وايفرتون على قنوات بي ان سبورتس HD1 و HD2 و 4K، عبر القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، وكلف المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” بمهمة التعليق عليها من مركز البث المباشر بمدينة الدوحة.

ويمكن لهواة التعليق الأجنبي، متابعة ديربي الميرسييايد، على مختلف القنوات الرياضية الأجنبية، نذكر منها قنوات “كنال بلوس الفرنسية، وسكاي سبورتس الالمانية، و دازن الاسبانية، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، او على قنوات سبورت تيفي البرتغالية، عبر القمر الصناعي هيسباسات 30 غرباً، و على قناة زيجو سبورت الهولندية، عبر القمر الصناعي أسترا 23 شرقاً.