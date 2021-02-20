فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني “أمين يونس يمزق شباك نوير”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الالماني.

ونقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

انتصر اينتراخت فرانكفورت على ضيفه “بايرن ميونخ” بهدفين مقابل هدف واحد، ليلحق الخسارة الأولى بالفريق البافاري بعد 12 مباراة متتالية في الدوري الالماني.

وأنهى اينتراخت فرانكفورت الشوط الأول متقدمًا على بطل العالم “بايرن ميونخ” بهدفين دون رد، حيث سجل له الهدف الأول الياباني “دايتشي كامادا” عند الدقيقة (12)، قبل أن يضيف الالماني من أصل لبناني “أمين يونس” الهدف الثاني في الدقيقة (31) بتسديدة صاروخية اكتفى “مانويل نوير” بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وفي الشوط الثاني سجل “روبرت ليفاندوفسكي” هدف بايرن ميونخ الوحيد في الدقيقة (53)، وذلك بعد مجهود فردي رائع من ليروي ساني.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 49 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج” الذي سيواجه هيرتا برلين غدًا لحساب الجولة الحالية.

في المقابل، يعد انتصار اليوم هو الخامس لفريق “اينتراخت فرانكفورت”، كما حافظ على سجله خال من الهزائم للمباراة الـ11 على التوالي في الدوري الالماني.

ورفع اينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب وبفارق الأهداف عن الثالث “فولفسبورج” الذي انتصر أمس على “أرمينيا بيليفيلد”.

هدف فرانكفورت الأول عن طريق دايتشي كامادا

هدف فرانكفورت الثاني عن طريق أمين يونس

هدف بايرن ميونخ الوحيد عن طريق ليفاندوفسكي

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