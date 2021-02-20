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اسطورة الهلال السعودي يتلقى رسالة رائعة من بافيتيمبي جوميز

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محمد حمدي 0 تبليغ

استطاع المهاجم الفرنسي، بافتيمبي جوميز، الوصول إلى الهدف رقم 62 مع فريق الهلال، خلال موسمين ونصف، ليكسر رقم الأسطورة ياسر القحطاني، كأكثر من سجلوا بقميص الزعيم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز جوميز هدفين مع الهلال في الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الماضية بالجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وحرص ياسر القحطاني، صاحب الـ61 هدفًا، على تهنئة جوميز بهذا الإنجاز، وقال له من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”تستحقها يا جوميز.. استمر يا أسد”.

وعلق مهاجم الهلال على تغريدة القحطاني قائلًا “إذا كنت استحق ذلك فهو بسبب دعمك ونصائحك لي بشكل خاص لأصبح أفضل شكراً لك .. أحبك”.

جدير بالذكر أن جوميز صاحب الأصول السنغالية انضم إلى الهلال عام 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي، وشارك حتى الآن مع الزعيم في 78 مباراة، وأحرز 62 هدفًا وصنع 13 هدفًا.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، ويلعب في الجولة المقبلة أمام النصر، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة 20.

جوميز يكسر رقم ياسر القحطاني مع الهلال
جوميز يكسر رقم ياسر القحطاني مع الهلال – صور arabic.sport360

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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