الدوري السعودي | قلق في نادي أبها من انتشار كورونا بين لاعبيه بسبب الباطن

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن لاعبي الفريق القدم بنادي أبها السعودي خضعوا اليوم للفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد للتأكد من سلامتهم، وذلك بعد مخالطة لاعبي فريق الباطن.
وكان أبها خسر 1 / 2 في مباراته أمام الباطن التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في المرحلة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).
وكانت إدارة الباطن كشفت لصحيفة “الرياضية” السعودية أمس الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق وصل إلى 22 حالة أغلبها من اللاعبين الأساسيين، وهو ما دفع النادي إلى مخاطبة وزارة الرياضة واتحاد اللعبة بشأن تأجيل مواجهتهم أمام القادسية في الجولة الــ20، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
كذلك طالبت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباراة أبها والباطن، التي أدارها الحكم خالد الجهني، بإجراء فحص كورونا.
ويستعد أبها لمواجهة الرائد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
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