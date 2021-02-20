بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطة سراي وألانياسبور في الدوري التركي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “جالطة سراي وألانياسبور” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري التركي.

ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وألانياسبور” على قناة بي إن سبورتس 2 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 10 ماكس الفرنسية.

وتقام مواجهة جالطة سراي وألانياسبور على ملعب باهجه شهير اوكولاري، بإدارة من الحكم التركي “زورباي كوكوك”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

حقق جالطة سراي انتصاره السادس على التوالي في الدوري التركي في الجولة الماضية، على حساب “قاسم باشا” بفضل هدف المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” الذي أحرزه في الدقيقة (90) من علامة الجزاء.

ويتطلع جالطة سراي لأخذ ثأره من “ألانياسبور” الذي أطاح به من ربع نهائي بطولة كأس تركيا، بعدما انتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت منذ 10 أيام على ملعب “تورك تيليكوم آرينا”.

ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري التركي وبفارق الأهداف عن ملاحقه “فنربخشة”، وفي رصيده 51 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 16 مناسبة، وتعادل في 3، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 47 هدفًا، ودخل مرماه 26.

في المقابل، يتواجد “ألانياسبور” في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، جمعها من 24 مباراة، فاز في 12 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مثلها، وسجل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.

جالطة سراي 1-0 ألانياسبور

الدوري التركي (الجولة 26)

ملعب باهجه شهير اوكولاري

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تشكيلة جالطة سراي الاساسية / فرناندو موسليرا – عمر بايرام – ماركاو – كريستيان لوينداما – أندري يدلن – أوجينكارو إتيبو – هنري أونيكورو – امري كيلينك – جيدسون فيرنانديز – أردا توران – مصطفي محمد.

تشكيلة ألانياسور الاساسية / مارافونا – تايفور بينجول – ستيفن روي كولكر – غيورغيوس تزافيلاس – فرانسوا موباندجي – أوكان – اوميت جونيس – إفيكان كاراكا – بيركان كوتلو – ديفيدسون – خوما الحجي بابكر.

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الدقيقة 18″ هدف تقدم جالطة سراي – (امري كيلينك)

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