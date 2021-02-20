السوق السعودي | القادسية يستعد لتمديد عقد التونسي يوسف المناعي

ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي القادسية السعودي تستعد لتجديد عقد المدرب التونسي يوسف المناعي وذلك عقب تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد محمد الصالح عضو مجلس إدارة القادسية ورئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت أن العمل الكبير الذي يقدمه المدرب المناعي مع الفريق مقنع جدًا.

وأوضح الصالح أن: “النتائج الإيجابية التي حققها الفريق ومن بينها الفوز على ثلاثة من الفرق الكبيرة كالشباب المتصدر وكذلك الأهلي وآخرها النصر، محفزة ويمكن البناء عليها من أجل المواصلة بشكل أفضل في المستقبل”.

وأكد: “يتم الحكم على المدرب من خلال عمله والنتائج التي يحققها، وإلى الآن نرى أن يوسف المناعي يقوم بعمل فني مميز وكسب شررضا الإدارة ويحة واسعة من محبي القادسية، ولذا أرى أنه لا بد من الاستقرار على الأجهزة الفنية والإدارية كونها تقدم الكثير من الجهد والعمل الإيجابي”.

وأشار الصالح إلى أن مركز القادسية الحالي ورصيد النقاط يثبتان أن الجهاز الفني والإداري واللاعبين قدموا الكثير وأنه من الضروري الاستقرار والدعم المتواصل للفريق بكل ما يحتاج من أجل أن يقدم ما يسعد جماهير الفريق.

ويحتل القادسية حاليًا المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة الباطن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من الدوري السعودي.